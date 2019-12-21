2019/12/21 | 14:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، السبت، عن مقتل احد امراء تنظيم “ داعش” الإجرامي واثنين من مرافقيه قرب بحيرة حمرين.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المعلومات الامنية المتوفرة عن ضربة جوية لاحدى اوكار داعش قرب بحيرة حمرين (64كم شمال شرق بعقوبة) مساء اول امس تؤكد مقتل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل أمير بداعش واثنين من مرافقيه بضربة جوية قرب بحيرة حمرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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