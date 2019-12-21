برهم صالح يواجه تهمة الــ

2019/12/21 | 14:19 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

اشارت مصادر برلمانية، إلى أن التهمة الموجهة إلى صالح هي انتهاك الدستور والتحايل على مواده، وتحديدا المادة 76، والتي تنص على تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، علما بأن المادة 81/ ثانيا شددت على تك...

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