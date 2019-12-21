السياسي ألاكثر دبلوماسية في العراق .. تحت المجهر ..

2019/12/21 | 14:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

برهم احمد صالح من مواليد 12 سبتمبر 1960 في محافظة السليمانية ، من أسرة متوسطة الحال، سكنت حي العقاري الذي لا يزال من أبرز الأحياء التي تقطنها الأسر الأرستقراطية في مدينة السليمانية، عمل والده قاضياً في محاكم السليمانية، قبل نفيه وأسرته إلى الناصرية في جنوب العراق، بسبب مواقفه السيا...

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