وزارة الداخلية تصدر توضيحا حول إنهاء تكليف قائد شرطة محافظة كربلاء

2019/12/21 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الداخلية العراقية، الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام، بشأن انهاء تكليف قائد شرطة محافظة كربلاء من منصبه.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان العميد صباح السهيل، كلف بمنصب قائد شرطة كربلاء بشكل مؤقت لتمشيه الأمور، مبينة ان اللواء أحمد علي زويني عاد لممارسة مهام عمله كقائد لشرطة محافظة كربلاء، بعد أن انتهت إجازته المرضية.

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