مشاجرة حدثت بين متظاهرين تسفر عن اصابة متظاهر

2019/12/21 | 14:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، يوم السبت، بأن متظاهراً أصيب بطعنة سكين نتيجة مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء في منطقة السنك وسط بغداد.وقال المصدر، إن “مشاجرة حدثت بين متظاهرين ضمن […]

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