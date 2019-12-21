تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

2019/12/21 | 14:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم السبت، عن عقد الاتحاد اجتماعاً مهماً يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر لشفق نيوز ان لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم قررت عقد اجتماع مع الاندية المشاركة في الدوري العراقي الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد الية وموعد استئناف منافسات الدوري.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر في وقت سابق ايقاف منافسات الدوري الممتاز، بسبب موجة الاحتجاجات الشعبية في وسط وجنوب البلاد.

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