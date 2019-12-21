تويتر يحصل على تصميم جديد على أجهزة آي باد

2019/12/21 | 14:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شبكة تويتر عن حصول تطبيقها على تصميم جديد لاجهزة آي باد يجعل من استخدام شاشة الجهاز اللوحي أكثر فعالية، وذلك من خلال إضافته لأعمدة متعددة على غرار واجهة الويب الخاصة بالخدمة.وذكرت الشركة، ان” تطبيق الشبكة الاجتماعية تويتر يعرض على أجهزة آي باد كل شيء في عمود واحد مع الكثير من المساحات البيضاء الضائعة على

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