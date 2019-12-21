كتلة نيابية: الكتل السياسية التي اختارت عبدالمهدي سقط حقها في اختيار رئيس الحكومة المؤقتة

2019/12/21 | 14:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس ائتلاف النصر، عدنان الزرفي، اليوم السبت، إن كل الكتل السياسية التي اشتركت في اختيار حكومة عادل عبد المهدي اسقط حقها في اختيار شخصية لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة.وذكر الزرفي في تغريدة تابعتها “يس عراق”، أن “كل الكتل التي شاركت في تشكيل الحكومة السابقة قد اسقطت حقها في ترشيح رئيس الوزراء القادم فعلى رئيس […]

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