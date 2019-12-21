2019/12/21 | 14:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت نقابة المعلمين في بابل على الالتزام بالدوام الرسمي للمعلمين والمدرسين وعدم اغلاق المؤسسات التعليمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نقابة المعلمين في بابل تؤكد على الدوام الرسمي للمعلمين والمدرسين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نقابة المعلمين في بابل تؤكد على الدوام الرسمي للمعلمين والمدرسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).