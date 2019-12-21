2019/12/21 | 14:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا للفريق، خلفًا للمقال ماركو سيلفا والذي أقيل قبل أسبوعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً: أنشيلوتي مدرباً جديداً لإيفرتون) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً: أنشيلوتي مدرباً جديداً لإيفرتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).