ميرزا يؤكد عدم إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في العراق

2019/12/21 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب شيروان ميرزا، عدم إمكانية البلاد في إجراء انتخابات مبكرة في الوقت الراهن.

وأوضح ميرزا في تصريح، ان إلغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعدم إقرار عدد من مواد قانون الانتخابات لغاية الآن، هي من أبرز المعرقلات أمام إجراء انتخابات مبكرة، بسبب عدم قدرة المفوضية الجديدة في حال اختيارها، على إجراء أية انتخابات، لأن اكمال التحضيرات اللازمة لإجرائها، يتطلب مدة تتراوح بين سبعة الى عشرة أشهر.

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