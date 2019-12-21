“بالوثيقة”.. الانبار تلغي السماعات الخارجية لصلاة الفجر في المساجد

2019/12/21 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق قرر ديوان الوقف السني في محافظة الأنبار، الغاء استخدام السماعات الخارجية لصلاة الفجر في مساجد المحافظة.كما قرر الديوان بأن يقتصر الاذان على السماعات الداخلية للمسجد فقط.

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