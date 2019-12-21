نائب عن سائرون يدعو رئيس الجمهورية لاطلاع الجماهير على الأسماء المرشحة لديه

2019/12/21 | 14:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح الى الخروج للجماهير وطرح الاسماء المرشحه لديه على الشعب، كما دعاه الى أن يطلب منهم اختيار الانسب، لافتا الى أن الشعب والتأريخ سوف لن يرحماه ان خضع لضغوط احزاب السلطة.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشعب هو مصدر السلطات ورئيس الوزراء هو لكل العراقيين وليس حكرا لجهة سياسية او حزب معين، بالتالي فان الاسم ينبغي ان يطرح على الجماهير اولا قبل تقديمه لرئيس الجمهورية او الحديث به بالغرف المغلقة والكواليس"، مبينا ان التذرع باحتراق الاسم هي كذبة يسعى من خلالها دعاة التحزب والمحاصصة لابقاء مرشحهم بالخفاء لانهم يعلمون جيدا انه مرشح متحزب وسيعمل لتوفير الارضية لهم لتزوير الانتخابات واستغلال المال السياسي مستقبلا لسرقة تضحيات الجماهير".

واضاف العقابي، أن "الأسماء والشخوص ترفعها الجماهير او تحرقها بحسب أعمال تلك الشخصيات، بالتالي فأن إسلوب التستر واللحظات الأخيرة هي بدعة ينبغي علينا تركها لأن الشعب اليوم لا يرضى بهكذا اساليب ملتوية"، داعيا، دعاة التحزب الى أن "يعو الدرس جيدا وان يعملوا بكل شفافية ووضوح امام الجماهير وان يقدموا مرشحهم على ساحات التظاهر ان كان لديهم مرشح يرضي الجماهير".واكد العقابي، ان "تناغم رئيس الجمهورية مع ضغوط احزاب السلطة ودعاة اللحظة الاخيرة والمتحاورين بالكواليس ومن يخشون كشف اسم مرشحهم سيجعله بموقف محرج امام الجماهير، وعليه ان يخرج للجماهير الان ويطرح الاسماء المرشحه لديه للشعب ويطلب منهم اختيار الانسب لأن الشعب والتأريخ لن يرحمه ان خضع لضغوط تلك الجهات".





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