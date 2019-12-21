الميليشيات تُواصل قتل المتظاهرين.. توصيات السيستاني غير مجدية

2019/12/21 | 14:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق لم تؤثر خطبة المرجع الديني #علي_السيستاني في الجماعات المسلحة والميليشيات التي تواصل قتل #المتظاهرين والناشطين في #بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.وأقدم مسلّحون مجهولون، مساء أمس الجمعة، […]

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