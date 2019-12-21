سائرون: بعض الكتل تقول شيئاً أمام الإعلام وتفعل العكس تحت قبة البرلمان

2019/12/21 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب عن تحالف سائرون، محمد الغزي، بعض الكتل السياسية بالقول شيء في الاعلام، وفعل العكس في مجلس النواب.

وأوضح الغزي في تصريح، أن جوهر مسؤولية القوى السياسية في البرلمان يتمثل في إقرار قانون انتخابات يتماشى بل يمثل مطالب المتظاهرين من أبناء الشعب، مبينا أن سائرون طالب بقانون انتخابات ينبثق فيه المرشح من منطقته وسكانها، مع شرط إقامته فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات بنظام الدوائر الانتخابية المتعددة، وهذا ما ينطبق مع توجيهات المرجعية الدينية والسيد مقتدى الصدر.

وأضاف، أن هذه المواصفات تنطبق تماما على ما جاء في المادة الخامسة عشرة من القانون، والذهاب باتجاه أعلى الأصوات، وتحقيق نسبة مئة بالمئة للمستقلين، مبديا أسفه لمحاولة بعض الكتل السياسية وضع العصا في عجلة تمرير القانون.

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