2019/12/21 | 14:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النيران أخمدت في غضون ساعات وإن مهندسي الصيانة بدأوا أعمال الإصلاح – صورة: سانا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قصف ليلي" يعطل الإنتاج بمصفاة نفطية في حمص) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قصف ليلي" يعطل الإنتاج بمصفاة نفطية في حمص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).