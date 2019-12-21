2019/12/21 | 14:58 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة الحريري تعلن عدم مشاركتها في الحكومة اللبنانية المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الحريري تعلن عدم مشاركتها في الحكومة اللبنانية المقبلة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الحريري تعلن عدم مشاركتها في الحكومة اللبنانية المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).