مأساة العادي.. العراقي في موته أبدًا

2019/12/21 | 14:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيُّ يومٍ من التقويم هذا؟ إنَّه اليوم الذي سأموت فيه، إنَّه اليوم الذي يتكرَّر كلَّ يوموأموت فيه. بم قايضني العالمُ لكي أحمل كلَّ هذا الألم؟ الحزنُ اسمي الثاني وحصّتي من كنز الشعور، مبذولٌ لأسمّن كتبَ التأريخ بالوجعِوأقبر نفسي كي تتوالد السِّيرقيامي من الفراش قيامةٌأسيرُ إلى نهايتي وظِلِّيَ يسبقنيفهل تخجل شمسٌ من هذا الوضوحِ؟ اذكروني لو حرّكت الرّياحُ غصنًا وصاح عصفورٌ بريءٌ، سأكون محتاجًا لأن تذكرونييُسأل عني فراغُ الحدائقِ ولا يجيب، كنت زهرتها المضيئةَ،لكنّْ يدًا عسراءَ أطفأتني، ورغم إدراكي أنَّ كلَّ فجرٍ يحمل خيانته، لكنّي مصرٌّ على الاستيقاظ، إنَّه شيء يمنعني من الصمتومع كل شهيقٍ أشعر أنَّ خنجرًا يتوغَّل في صدري، هذي الخناجر أعرفها، أسئلتي وندمي وشكوكي ولكنَّ لِمَ دمي غريب؟تبدَّلت صورة خوفي، بطلت دهشة المجهول وصرت أخاف من الّذي أعرف، أمشي إلى حتفي كمن يملأ فراغًا صحيحًاوكلًّ الجهات تحمل خبرًا واحدًا:أنَّى ولَّيت وجهك ستكون ميتتُكَ عراقيةً.وعليه أبذر حلميَ في القفارِوأعرف أن اسمي يرادفُ الضياعَ في حفلة الغربان،وأنَّ حياتي المنزوعة منِّي لم تكن حياةًكانتْ وفاةً مؤجَّلةً وموعدًا مع عدمٍ آخرَلا أسمع فيه نداءَ قلبيحين يخنقه تلٌّ من جثثِ إخوتي، بقىيَ أن أفقد نبضيَ وقد فقدتُهوحقّقت كمال الموت وبهجتَه، أنا مغدورٌواسمُ قاتلي ينموَ في لافتات الشَّوارعِ.

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رسالة من ساحة التحرير

الشهيد القائد

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