2019/12/21 | 15:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعبون يلتحقون بالمنتخب الأولمبي لإختيار 23 إلى تايلاند أزمة مالية خانقة تعصف بمشاركة الزوراء في الملحق الآسيوي الناصرية – باسم ألركابي سيواجه فريق الزوراء مباراته في الدور التأهيلي الثاني المؤهل لدوري إبطال أسيا لموسم 2020 فريق بويتورد الاوزبكي في الحادي والعشرين من كانون الثاني القادم في العاصمة طشقند على امل ان يحقق الفوز ويستمر بالمنافسات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة مالية خانقة تعصف بمشاركة الزوراء في الملحق الآسيوي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة مالية خانقة تعصف بمشاركة الزوراء في الملحق الآسيوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).