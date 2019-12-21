2019/12/21 | 15:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولمبية الدولية تنتظر معاقبة رئيس إتحاد السباحة بدواعٍ جنائية وشبهات فساد عبد الإله يقاضي وزير الشباب بتهمة التشهير بغداد – الزمان رفع الامين المالي باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ورئيس الاتحاد العراقي للسباحة، سرمد عبدالاله، دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، لسوء استخدام السلطة والتشهير والتسقيط.وقال عبدالاله في بيان، رفعت دعوى قضائية ضد […]

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