العراق يحصد أولى ميدالياته الذهبية في بطولة آسيا للمواي تاي

2019/12/21 | 15:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح اللاعب العراقي محمد علي مشجل، في حصد الميدالية الذهبية الأولى للعراق في بطولة آسيا للمواي تاي المقامة منافساتها في أبو ظبي.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد

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