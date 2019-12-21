اف 16 العراقية تدمر اهدافا مهمة لداعش بسلسلة جبال حمرين

2019/12/21 | 15:09 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع عن تدمير طائرات الـ اف 16 العراقية اهداف مهمة لعصابات داعش الارهابية ضمن سلسلة جبال حمرين.

واكدت الوزارة في

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