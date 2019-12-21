بالوثيقة.. طلب استثناء من قانون التقاعد لوزارة الصحة

2019/12/21 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب رئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور طورهان المفتي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2019.

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