2019/12/21 | 15:12 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم السبت، إن بلاده وإيران وتركيا وقطر، تبحث تنفيذ المعاملات التجارية فيما بينها بالذهب ونظام المقايضة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا وقطر وإيران وماليزيا تتحصن بـ"الدينار الذهبي" ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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