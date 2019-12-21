2019/12/21 | 15:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم السبت، إن بلاده وإيران وتركيا وقطر، تبحث تنفيذ المعاملات التجارية فيما بينها بالذهب ونظام المقايضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا وقطر وإيران وماليزيا تتحصن بـ"الدينار الذهبي" ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا وقطر وإيران وماليزيا تتحصن بـ"الدينار الذهبي" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).