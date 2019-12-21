العمليات المشتركة تعلن تدمير عدة اهداف لداعش ضمن سلسلة جبال حمرين

2019/12/21 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت (21 كانون الأول 2019) تدمير عدة أهداف لداعش ضمن سلسلة جبال حمرين، في محافظة ديالى.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "طائرات الـ أف 16 وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، تمكنت من تدمير عدة أهداف لعصابات داعش ضمن سلسلة جبال حمرين قرب بحيرة حمرين".

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، السبت (21 كانون الأول 2019)، بانتحار شاب يبلغ من العمر 16 سنة، مشيراً الى أنها ثاني حالة انتحار تحدث في المحافظة خلال 24 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قا

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، السبت (21 كانون الأول 2019)، القبض على متهمين وضبهم بحوزتهم (٥٠٠ غم) من مادة الكريستال وأدوات تعاطي المخدرات في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " قسم شؤون المخدرات

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، السبت (21 كانون الأول 2019)، عقد اجتماعات مكثفة في قيادة عمليات المحافظة لنخب عشائرية مهمة لحل ازمة ناحية ابي صيدا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" نخب عشائرية مهمة في

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