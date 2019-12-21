خطوات نجاح انتخابات مجلس النواب.. القاضي رحيم العكيلي

2019/12/21 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب القاضي رحيم العكيلي الحل: لن يكون نظاما انتخابيا يعتمد الترشيح الفردي والكثافة السكانية قادرا على ضمان التغيير الذي يطلبه المحتجون في العراق..ما يضمن ذلك(اضافة الى قانون انتخابات عادل) عناصر كثيرة اهمها:- ١-حصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات وتنفيذ تدابير قانونية وامنية ومخابراتية لايقاف التدخل الخارجي وملاحقة المتورطين فيها بحزم وشدة.٢-ملاحقة الفاسدين واسترداد […]

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