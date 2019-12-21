بالوثيقة ..مكتب رئيس الوزراء: تمديد حالة التقاعد من يناير إلى يونيو 2020 لتنظيم أمور موظفي الدولة

2019/12/21 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مكتب رئيس الوزراء على تمديد حالة التقاعد للفترة من الأول من كانون الثاني يناير ولغاية الاول من يونيو حزيران من عام الفين وعشرين، وإجراء تعديل ثاني على فقرات في قانون التقاعد الموحد.

وحصلت التغيير على وثيقة موقعة من قبل طورهان المفتي، ممثل الحكومة في مجلس النواب، يؤكد فيها أن هذه الموافقة جاءت لغرض تنظيم الامور المالية لمكافآت الموظفين وعدم حصول فراغ إداري في مؤسسات الدولة.

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