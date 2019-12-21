الثروات الطبيعية: لا زيادة في أسعار غاز الطبخ

2019/12/21 | 15:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبلغ سعر اسطوانة الغاز 7500 دينار – صورة ارشيفية

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