المرأة الكردستانية تتحدى رجال الدين.. دعوى قضائية ضد “العلماء المسلمين”

2019/12/21 | 15:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق على خلفية اصدار اتحاد علماء #كردستان فتاوى وتعليمات متعلقة بعدم ركوب المرأة لسيارة الأجرة “التكسي”، لوحدها، في مسافات بعيدة، توَّلد جدل بين المنظمات والاتحادات النسائية التي […]

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