اجتماع رفيع لقيادات تحالف الفتح في منزل المالكي: نحن الكتلة الاكبر في البرلمان

2019/12/21 | 15:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقد تحالف الفتح برئاسة هادي العامري ،اليوم السبت، اجتماعاً في بغداد اعلن من خلاله انه الكتلة الاكبر في البرلمان.الاجتماع بمنزل المالكي وقال مصدر سياسي مطلع لـ”يس عراق”، ان “الاجتماع الذي عقد في منزل الامين العام لحزب الدعوة، اعلن فيه البناء انه هو الكتلة الأكبر، واتفق على الدوائر المتعددة بالانتخابات”، مبينا ان […]

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