رسميا.. فيورنتينا يقيل مونتيلا

2019/12/21 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن نادي فيورنتينا، إقالة المدير الفني للفريق فينتشينزو مونتيلا، عقب الهزيمة الثقيلة أمام روما، بنتيجة 1-4، أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإيطالي.

وذكر فيورنتينا في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "النادي قرر إعفاء مونتيلا من مهامه كمدرب للفريق الأول"، مشيرا إلى أن "القرار تم اتخاذه بعد تحليل طويل ومفصل لأداء ونتائج الفيولا".

وأضاف البيان أن "مالكي فيورنتينا برئاسة روكو كوميسو، قرروا تغيير المدرب لأن ذلك الخيار الأفضل للفريق في الوقت الحالي".

ووجه نادي فيورنتينا، الشكر لمونتيلا على جهوده والتزامه في الأشهر الأخيرة، وشدد النادي على أن الإعلان عن المدرب القادم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 17 نقطة.

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