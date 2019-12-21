الانبار تنفي تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

2019/12/21 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت محافظة الأنبار، اليوم السبت، وجود نية لمنع او تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد.

وقالت المحافظة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "ما اشيع على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مزيف"، مؤكدة على "استمرار الدوام الرسمي في المحافظة دون اي عواقب تمنع ذلك".

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