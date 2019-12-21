انسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة.. الحياة تعود الى طبيعتها

2019/12/21 | 15:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، بانسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة ومقتربات حافظ القاضي باتجاه ساحة التحرير، مشيراً إلى عودة الحياة الطبيعية

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