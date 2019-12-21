الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثلاث قرى جديدة بريف إدلب

2019/12/21 | 15:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعادت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت، السيطرة على ثلاث قرى جديدة في إطار مواصلة عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأفادت "سانا" بأن

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