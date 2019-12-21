صادقون: لا نتبنى أي مرشح

2019/12/21 | 15:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة صادقون النيابية، اليوم السبت، أنها لا تتبنى أي مرشحٍ ومهمتها تهيئة الظروف لإجراء انتخابات مبكرة.

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