2019/12/21 | 15:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقترح تعديل قانون التقاعد والإحالة وجعلها اختيارية من تاريخ 31 كانون الأول ولغاية حزيران المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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