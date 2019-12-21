قوة الصدمة تقبض على متهم يقوم بإدخال الادوية الفاسدة عبر ميناء ام قصر بالبصرة

2019/12/21 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شؤون افواج الطوارئ في محافظة البصرة، السبت (21 كانون الاول 2019)، إلقاء القبض على متهم يقوم بإدخال الادوية الفاسدة عبر ميناء ام قصر، بمحافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود معلومات الى غرفة عمليات (قوة الصدمة) عن وجود متهم متمكن ومتنفذ بالعلاقات مشبوها مع المفسدين يقوم بادخال أدوية فاسدة من ميناء أم قصر الى محافظة البصرة ومطلوب لقضاء وفق المادة (194) كمارك، باشرت (قوة الصدمة) برفقتها شعبة المتابعة ووحدة الطياران المسير بتطويق المزرعة".

وأضافت، أنه "تم مداهمة دار المتهم والقبض عليه وضبط (19) وكالة اخراج كمركي ومسدس، وتم تسليمهم حسب الاختصاص مقابل وصل استلام".

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت (21 كانون الأول 2019) تدمير عدة أهداف لداعش ضمن سلسلة جبال حمرين، في محافظة ديالى.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "طائرات الـ أف 16 وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، تمكنت من تدمير عدة

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، السبت (21 كانون الأول 2019)، بانتحار شاب يبلغ من العمر 16 سنة، مشيراً الى أنها ثاني حالة انتحار تحدث في المحافظة خلال 24 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قا

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، السبت (21 كانون الأول 2019)، القبض على متهمين وضبهم بحوزتهم (٥٠٠ غم) من مادة الكريستال وأدوات تعاطي المخدرات في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " قسم شؤون المخدرات

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