إيران: انخفاض صادراتنا لجنوب العراق مقابل ارتفاعها لشماله

2019/12/21 | 15:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق، السبت، أن الصادرات السلعية للعراق تخطت عتبة 8 مليار دولار في 9 شهور خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/ كانون الاول 2019.

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