2019/12/21 | 15:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكدت كتلة صادقون النيابية، اليوم السبت، أنها لا تتبنى أي مرشحٍ ومهمتها تهيئة الظروف لإجراء انتخابات مبكرة.وقال النائب نعيم العبودي إن “موقفنا في كتلة صادقون لا نتبنى أي مرشح بعينه بل إننا لسنا في وارد تقديم مرشحين لوزارات في الحكومة القادمة والتي ستكون مهمتها تهيئة الظروف لإنتخابات مبكرة”.وكانت مصادر سياسية مطلعة […]

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