الأسدي يدعو الى إكمال التصويت على قانون الانتخابات وعدم تأجيل المادتين 15و16

2019/12/21 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس كتلة السَند الوطني، النائب أحمد الأسدي، مقترحاً حول المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من قانون الانتخابات.

واكد الأسدي في تصريح، أن المادة الخامسة عشرة من مشروع قانون الانتخابات، تعتبر أهم مادة في هذا القانون، والتي تتعلق بنظام توزيع المقاعد في جميع المحافظات العراقية، مشددا على ضرورة اكمال التصويت على القانون، وعدم تأجيل أية مادة.

وأضاف، أن جميع الكتل السياسية قدمت مقترحاتها إلى اللجنة القانونية النيابية بخصوص هذه المادة، من أجل التصويت عليها، لافتا الى أن الكتل السياسية قدمت مقترحها بخصوص هذه المادة وفق فهمها من أجل نجاح عملية الانتخابات.

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