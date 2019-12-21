حرب: الدستور يتشدد في الاجراءات التي يمكن أن تتخذ تجاه رئيس الجمهورية

2019/12/21 | 15:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، ان الدستور شدد في الاجراءات التي يمكن أن تتخذ تجاه رئيس الجمهورية .

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