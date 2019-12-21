العبودي: لن نقدم مرشحين للوزارات في الحكومة المقبلة

2019/12/21 | 15:50 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم السبت، ان كتلته لن تتبنى أي مرشح وانها لن تقدم مرشحين لوزارات في الحكومة المقبلة.وقال العبودي في تغريدة على موقع تويتر اطلعت عليها /SNG/، ان “موقفنا في كتلة صادقون لا نتبنى أي مرشح بعينه”.واضاف “بل إننا لسنا في وارد تقديم مرشحين لوزارات ...

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