تقارير: النظام الإيراني يُمارس التعذيب مع المحتجين المعتقلين

2019/12/21 | 15:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعرب خبراء حقوقيون في #الأمم_المتحدة، عن صدمتهم إزاء تقارير تؤكد تعذيب السلطات #الإيرانية لآلاف #المعتقلين بعد حملة قمع واسعة لاحتجاجات الشهر الفائت.وانتقد الخبراء #طهران بشكل […]

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