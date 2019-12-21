إف-16 تدك أهدافاً وتقتل

2019/12/21 | 15:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- نشرت وزارة الدفاع العراقية السبت تسجيلاً مصوراً أظهر تعرض مخابئ لتنظيم داعش لقصف جوي في سلسلة جبال حمرين.

وشنت مقاتلات حربية عراقية من نوع إف-16 غاراتها على الهدف الواقع قرب بحيرة حمرين بمحافظة ديالى في 19 من الشهر الجاري.

وذكرت وزارة الدفاع على صفحتها في فيسبوك، أن الغارات نفذت بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وضربت "أهدافا لعصابات داعش".

وقالت مصادر أمنية محلية إن الضربات التي نفذتها الطائرات العراقية أسفرت عن تدمير أوكار وأنفاق تستخدم من قبل عناصر داعش.

وبحسب خلية الإعلام الأمني الرسمية، فان الغارات أدت الى "قتل جميع الإرهابيين الذين كانوا بداخلها".

وشنت الطائرات العراقية ضرباتها على المنطقة المترامية التي شهدت في السابق أكثر من عملية تمشيط لملاحقة خلايا تنظيم داعش.

وأعلن العراق النصر على داعش أواخر عام 2017، بيد أن التنظيم لا يزال يشن هجمات متبعاً أساليب حرب العصابات في محيط المدن.





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