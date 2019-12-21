2019/12/21 | 15:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق، فاضل الفتلاوي، السبت ، عن رؤية كتلته بشأن خيار الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، فيما أشار إلى أن كتل...

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