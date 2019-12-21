جرائم قتل الناشطين والمحتجين.. سعدون محسن ضمد

2019/12/21 | 16:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول حملة الكواتم ومن يقف خلفهم تبرير جرائمهم بانها تأتي للدفاع عن الحكومة التي تمثل الحشد، ودفع دمائه في سبيلها، وأن أي محتج يهتف في ساحات الاحتجاج يستحق القتل لأنه يخون الحشد الشعبي، وهو عميل للبعث وامريكا وإسرائيل.ومن الواضح أن هذا الخطاب التهديدي التظليلي، بائس، يخلط الاوراق بطريقة مهلهلة لا تنطوي إلا على المغفلين.[…]

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