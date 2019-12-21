استخدام صورها واتهام مواقفها بـ”الأميركية”.. ثلاثة مواقف مثيرة للحشد

2019/12/21 | 16:10 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تتوالى المواقف الصادرة من جهات سياسية “شيعية” تمثل جزءاً رئيسياً في الحشد الشعبي، وهي متع...

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