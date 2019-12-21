راصد: ظاهرة الكسوف الحلقي حدثت قبل اكثر من قرن ونصف وهذا موقف العراق من مشاهدتها

2019/12/21 | 16:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، أن ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس التي من المؤمل ان تحصل خلال الأيام القليلة المقبلة سبق وان حدثت قبل أكثر من قرن ونصف القرن.

وقال الزيادي في حديث لـ"الغد برس"، إن "فجر يوم الخميس المقبل الموافق ٢٩ ربيع الثاني سيكون موعد ولادة القمر وهي لحظة حدوث وقوع القمر مابين الشمس والأرض مما تحجب أشعة الشمس الواصلة إلى الأرض حيث يكون حجم القمر أصغر من قطر الشمس فيكون مشاهدة الشمس عليها قرص منار حولها وهذه الحالة تسمى الكسوف الحلقي".

وأشار إلى أن" ظاهرة الكسوف الحلقي تشاهد فقط في بعض الأماكن وهي : جنوب إيران وأجزاء محدودة شرق الإمارات وجنوب سلطنة عمان وفي الإحساء شرق السعودية وأماكن شرق قطر والبحرين "، مضيفا أن"باقي مناطق الخليج والعراق تشاهده عبارة عن كسوف جزئي متفاوت بين بلد وآخر مثلا في العراق يرى كسوف الشمس نحو 75%".

وبين الزيادي، أن" ظاهرة الكسوف تحدث خلال ساعات الفجر عند حوالي( السادسة و ٤١ دقيقه صباحا) وهي ستكون ذروة الكسوف الحلقي"، مشيرا إلى أن " هذا الوقت في بعض الدول العربية الشمس لم تشرق، ولذلك لن يتمكن سكانها من مشاهدة الكسوف الحلقي عدا المناطق التي تمت الإشارة إليها".

واوضح، أن" الكسوف الجزئي سيتم مشاهدته في أغلب بلدان آسيا وغرب أفريقيا ووسط أوربا وجنوبها".

وتابع الراصد الجوي علي جابر الزيادي، أن" العلوم الفلكية تشير إلى أن الظاهرة ستتكرر بعد ثلاثين عاما، ثم تحدث مرة أخرى في القرن القادم أي ننتظر نحو 100 سنة قادمة "، مؤكدا أن" فترة الكسوف الحلقي ستستمر نحو ثلاثة دقائق فقط، بينما الجزئي يبقى ساعة ونصف بعد الكسوف الحلقي".

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