غدا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا

2019/12/21 | 16:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يتوجه الناخبون الكروات، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين تسعة .مرشحين

وسيتمكن 3.8 ملايين ناخب من التصويت في مراكز الاقتراع المسجلين بها، وفقا لوسائل اعلام محلية.

وتواجه رئيسة البلاد الحالية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، مرشحة حزب "الاتحاد الديمقراطي الكرواتي" الحاكم، رئيس الوزراء السابق مرشح "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" زوران ميلانوفيتش.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية غير الرسمية مساء الأحد، فيما تشير استطلاعات الرأي، أن كيتاروفيتش، وميلانوفيتش، هم المرشحون الأوفر حظًا، لكنها لا تتوقع أن تدخل الانتخابات جولة ثانية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في كرواتيا كل خمس سنوات، ويمكن للرئيس أن يحكم فترتين رئاسيتين كحد أقصى.

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