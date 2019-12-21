وزير النفط يتوقع إضافة كميات جديدة من الثروة

2019/12/21 | 16:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم السبت، إضافة كميات جديدة من الثروة الهايدروكاربونية (النفط ،الغاز) إلى المخزون والاحتياطي

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